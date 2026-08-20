Xiaomi B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xiaomi B liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xiaomi B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 16.00 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 0.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi B 16.03 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch