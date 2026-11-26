Xiaomi B hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.470 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.20 Prozent auf 107.24 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi B 113.12 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch