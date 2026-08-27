Xianheng International Science&Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xianheng International Science&Technology A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Xianheng International Science&Technology A ebenfalls ein EPS von 0.100 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20.35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.14 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 943.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch