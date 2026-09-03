Xianhe A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Xianhe A hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.41 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.340 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 3.14 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.00 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch