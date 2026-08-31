|
31.08.2026 06:37:00
Xiangyu Medical A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Xiangyu Medical A liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xiangyu Medical A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiangyu Medical A 0.080 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.04 Prozent auf 180.1 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenbeginn mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.