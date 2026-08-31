Xiangyu Medical A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Xiangyu Medical A liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xiangyu Medical A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiangyu Medical A 0.080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.04 Prozent auf 180.1 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch