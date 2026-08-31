Xiangtan Electric Manufacturing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Xiangtan Electric Manufacturing hat am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xiangtan Electric Manufacturing ein Ergebnis je Aktie von 0.100 CNY vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.02 Milliarden CNY – eine Minderung von 23.50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.33 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch