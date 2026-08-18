Xiangpiaopiao Food A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Xiangpiaopiao Food A veröffentlichte am 15.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.20 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.190 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Xiangpiaopiao Food A 398.4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 455.2 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch