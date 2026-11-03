Xian Taijin Xinneng Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xian Taijin Xinneng Technology präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.47 CNY, nach 0.240 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 617.6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 449.9 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch