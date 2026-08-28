Xian Shaangu Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Xian Shaangu Power hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Xian Shaangu Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.090 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2.40 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.31 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch