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01.09.2026 06:37:00
Xian Longi Silicon Materials: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Xian Longi Silicon Materials hat am 30.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Xian Longi Silicon Materials vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.23 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.150 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17.26 Prozent auf 15.85 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Verlust je Aktie von 0.203 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 15.54 Milliarden CNY gesehen hatten.
Redaktion finanzen.ch
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