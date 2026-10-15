Xian Hongsheng Technology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Xian Hongsheng Technology lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.08 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xian Hongsheng Technology 0.130 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 606.2 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 16.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 723.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch