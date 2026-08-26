Xian Bright Laser Technologies A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Xian Bright Laser Technologies A hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.13 CNY gegenüber 0.500 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 444.1 Millionen CNY – ein Plus von 0.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xian Bright Laser Technologies A 439.9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch