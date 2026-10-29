Xian Bright Laser Technologies A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xian Bright Laser Technologies A lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.21 CNY, nach 0.290 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 489.9 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 0.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch