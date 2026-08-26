Xiamen Xiangyu verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xiamen Xiangyu lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiamen Xiangyu 0.140 CNY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 109.92 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 106.81 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.190 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 109.92 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.ch