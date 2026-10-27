Xiamen Tungsten gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xiamen Tungsten hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Xiamen Tungsten hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.65 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.510 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 18.92 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiamen Tungsten 12.82 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch