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28.08.2026 06:37:00
Xiamen Solex High-Tech Industries A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Xiamen Solex High-Tech Industries A hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0.13 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.110 CNY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42.25 Prozent auf 822.6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 578.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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