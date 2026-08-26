Xiamen King Long Motor Group A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xiamen King Long Motor Group A präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.18 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.090 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.49 Prozent auf 5.32 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.40 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch