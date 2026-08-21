Xiamen Jihong mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xiamen Jihong hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 2.22 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.89 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch