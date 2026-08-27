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27.08.2026 06:37:00
Xiamen International Trade Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Xiamen International Trade Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 109.30 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81.12 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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