Xiamen International Trade Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xiamen International Trade Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 109.30 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81.12 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch