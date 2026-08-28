Xiamen International Airport präsentierte Quartalsergebnisse

Xiamen International Airport präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.32 CNY, nach 0.310 CNY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiamen International Airport in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50.48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 756.7 Millionen CNY im Vergleich zu 502.9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch