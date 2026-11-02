Xiamen Faratronic: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Xiamen Faratronic hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.54 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiamen Faratronic 1.41 CNY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Xiamen Faratronic 1.64 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch