Xiamen C&D A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Xiamen C&D A hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 163.64 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 4.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiamen C&D A 170.95 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch