Xiamen Bank legte Quartalsergebnis vor

Xiamen Bank hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.20 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Xiamen Bank mit einem Umsatz von insgesamt 3.40 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 1.95 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch