Xiamen Amoytop Biotech A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xiamen Amoytop Biotech A veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.77 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.600 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24.07 Prozent auf 1.04 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 837.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch