SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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24.09.2026 17:27:36
Xi-Besuch: Trump stellt 'Entscheidungen' zu KI in Aussicht
WASHINGTON (awp international) - US-Präsident Donald Trump hat beim Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping "Entscheidungen" im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) angekündigt. Während des Besuchs werde man Fragen im Kontext von Sicherheit, Technologie und KI erörtern, sagte Trump bei der Begrüssung Xis im Weissen Haus. Der US-Präsident verwendete anstelle von KI den Begriff "Superintelligenz", den er als Ersatz nutzt.
Trump sagte: "Die Entscheidungen, die wir heute in diesen Bereichen treffen, können den Frieden und den Wohlstand für Jahrzehnte fördern."
Die USA und China liefern sich einen globalen Wettbewerb um den ersten Platz bei der KI-Technologie./rin/DP/men
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu SpaceX
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|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
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18.09.26
|Analysten verdoppeln KI-Prognose: SpaceX-Aktie setzt Erholungsversuch nur zeitweise fort (finanzen.net)
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18.09.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
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18.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
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16.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.ch)
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|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
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16.09.26
|Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu SpaceX
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|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
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|DZ BANK
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten Verluste. An der Wall Street geht es abwärts. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.