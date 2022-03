XETRA-SCHLUSS/Wenig verändert - Daimler Truck sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem volatilen Verlauf wenig verändert geschlossen. Der Markt hofft noch weiter auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges. "Aber am Aktienmarkt gibt es derzeit eine Menge offener Fragen. Niemand weiss, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauern, wie hoch die Energiepreise und damit auch die Inflation steigen und wie oft die Fed in diesem Jahr die Zinsen erhöhen wird", heisst es bei CMC einschränkend. Der Markt sei noch nicht über den Berg. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 14.274 Punkte.

Daimler Truck überzeugt

Kräftig nach oben um 7,1 Prozent ging es bei Daimler Truck. Als überraschend positiv beurteilten Marktteilnehmer den Ausblick: So liege die Umsatzerwartung etwa 5 Prozent über den Erwartungen. Auch die Prognose für die EBIT-Marge von 7 bis 9 Prozent sehe verglichen mit der Markterwartung von 7,7 Prozent gut aus.

Delticom rauschten dagegen nach Vorlage der Zahlen um fast 30 Prozent ins Minus. Das Unternehmen warnte, die Folgen des Kriegs in der Ukraine, etwa der Einfluss steigender Preise an den Tankstellen auf die Reifennachfrage, liessen sich noch nicht abschätzen. Weder in der Ukraine noch in Russland ist Delticom vertrieblich aktiv.

Heidelcement verloren 4,4 Prozent. Die russische Invasion der Ukraine mache es dem Unternehmen nach eigener Aussage unmöglich, für 2022 eine verlässliche Aussage über die Auswirkungen auf das Geschäft abzugeben, doch seien negative Einflüsse infolge der starken Schwankungen auf den Energiemärkten wahrscheinlich, so Goodbody.

Nach enttäuschend aufgenommenen Ausblicken brachen Jungheinrich um 17 Prozent und SGL um 8,8 Prozent ein. Morphosys gewannen 9,3 Prozent auf 26,11 Euro. Berenberg hat die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Euro gestartet. Mit der Akquisition von Constellation wandele sich Morphosys von einem Biotechnologie-Unternehmen auf Basis von Antikörpern in ein auf Blutkrebs fokussiertes Biopharma-Unternehmen.

Bessere Aussichten für Rational im laufenden Jahr

Rational legten 1 Prozent zu nach ihrem Ausblick. Warburg rechnet bei Rational mit einer sich beschleunigenden Erholung in diesem Jahr. Die Vorzeichen dafür seien positiv, denn der Hersteller von Gross- und Industrieküchengeräten habe offenkundig einen zusätzlichen Chip-Zulieferer gefunden.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.273,79 -0,1% -10,14%

DAX-Future 14.310,00 +0,2% -9,73%

XDAX 14.293,92 +0,7% -9,81%

MDAX 31.346,83 -0,6% -10,75%

TecDAX 3.260,28 -0,5% -16,83%

SDAX 14.473,40 -0,9% -11,83%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 159,08 -117

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 9 31 0 3.966,9 76,2 76,4

MDAX 20 30 0 906,5 42,9 35,9

TecDAX 11 19 0 768,0 25,3 24,3

SDAX 16 52 2 240,4 14,9 19,6

