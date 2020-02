XETRA-SCHLUSS/Verhaltener Wochenstart - Isra Vision haussieren

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den deutschen Aktienmarkt ist es am Montag etwas nach unten gegangen. Der Handel kann allenfalls als unspektakulär bezeichnet werden, der Leitindex DAX notierte die meiste Zeit des Tages innerhalb einer Spanne von nur 50 Punkten. Übergeordnet halten sich die Investoren wegen des Coronavirus weiterhin zurück. Gesucht waren die sogenannten sicheren Häfen. So legten die Bundesanleihen leicht zu, das Gold notiert mit 1.442,70 Euro nur 1 Euro unter dem Allzeithoch. Für etwas mehr Schwung dürfte morgen die Berichtssaison sorgen, die mit Daimler wieder an Fahrt aufnimmt. Der DAX beendete den Tag mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 13.494 Punkten.

Isra Vision haussieren mit Übernahme

Nach einem Übernahmegebot des schwedischen Industriekonzerns Atlas Copco zu 50 Euro je Aktie schoss der Kurs des Darmstädter Spezialmaschinenbauers Isra Vision um 45 Prozent nach oben. Isra-Chef Enis Ersü ist Grossaktionär an dem Unternehmen und hielt bereits seit längerem nach einem Partner Ausschau. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser raten Aktionären von Isra Vision zur Annahme des als attraktiv bezeichneten Angebots.

Ein Blick auf den DAX zeigt, dass sich die Anleger weiter bei den zyklischen Werten mit hoher China-Abhängigkeit zurückhalten. So gaben die Kurse der Automobilwerte mit Continental, BMW und VW deutlicher nach. Aber auch für Adidas ist China ein extrem wichtiger Markt, der Wert schloss 1,1 Prozent tiefer. Defensive Werte wie Fresenius oder auch Vonovia gehörten zu den Gewinnern.

Carl Zeiss Meditec schwankten nach den Zahlen stark. "Die Anleger sind hin- und hergerissen", sagte ein Marktteilnehmer. Einerseits seien die Zahlen etwas besser ausgefallen als erwartet. Andererseits verkauften einige Marktteilnehmer wegen der Aussage, Carl Zeiss Meditec werde mindestens so stark wachsen wie der Markt. Sie hätten mit einem noch stärkeren Ausblick gerechnet. Die Aktie schloss 4,8 Prozent tiefer. Teamviewer schlossen nach Zahlen 0,4 Prozent höher.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 60,5 (Vortag: 87,0) Millionen Aktien im Wert von rund 2,61 (Vortag: 3,53) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner, 15 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.494,03 -0,15% +1,85%

DAX-Future 13.488,00 -0,19% +2,74%

XDAX 13.493,88 +0,11% +2,74%

MDAX 28.781,24 +0,38% +1,65%

TecDAX 3.182,38 +0,10% +5,55%

SDAX 12.631,81 +0,40% +0,96%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,57 32

