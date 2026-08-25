XETRA-SCHLUSS/Starker Ifo-Index sorgt für gute Stimmung

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag freundlich tendiert. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 26.266 Punkte. Rückenwind kam von anhaltender Entspannung am Anleihemarkt, wo die Renditen deutlich sanken, aber auch ermutigenden Wirtschaftsdaten. Das Ifo-Geschäftsklima hellte sich im August trotz wieder gestiegener Energiepreise deutlich auf.

"Dabei ist der Anstieg um mehr als zwei Punkte von 86,7 auf 88,8 sowohl auf positivere Erwartungen als auch auf eine bessere Beurteilung der aktuellen Lage zurückzuführen. Dies spricht dafür, dass sich die Konjunktur trotz einiger Belastungsfaktoren in den kommenden Monaten weiter beleben wird", kommentierte die Commerzbank. Daneben wurde das deutsche Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal auf 0,3 von 0,2 Prozent zum Vorquartal nach oben revidiert. Börsianer sagten, dies unterstreiche die Einschätzung vieler Volkswirte, dass die Stimmung schlechter sei als die Lage.

Gesucht waren Aktien aus dem Technologiebereich und mit KI-Fantasie im Vorgriff auf die am Mittwochabend in den USA anstehenden Geschäftszahlen des KI-Chip-Riesen Nvidia. Interessant dürfte insbesondere der Ausblick werden. Der Markt versuche weiter herauszufinden, wie nachhaltig und dauerhaft die massiven Investitionen in KI seien, hiess es dazu. Infineon gewannen 1,3, Aixtron 1,3 oder Suss Microtec 1,5 Prozent.

Siemens Energy, die ebenfalls als KI-Profiteur gelten, schlossen 2,7 Prozent fester. Zusätzlich stützend wirkte hier ein Bericht von Bloomberg über Interesse von Finanzinvestoren am Turbinengeschäft. Die Bewertung der Sparte Sparte Transformation of Industry (TI) könne demnach mehr als 10 Milliarden Euro erreichen. Der Vorstand von Siemens Energy soll sich angeblich noch am Dienstag treffen, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Spekulationen über eine mögliche Abspaltung des Bereichs gibt es schon länger. Der Siemens-Kurs legte um 1,8 Prozent zu. Die ehemalige Mutter hält noch eine Minderheitsbeteiligung an Siemens Energy.

DAX-Tagessieger waren nachrichtenlos Scout24 mit einem Plus von 4,5 Prozent. Adidas waren Tagesverlierer mit einem Minus von 1,7 Prozent. Belastend wirkten schwächere Zahlen und ein gesenkter Ausblick des US-Unternehmens Dick's Sporting Goods. Für das Puma-Papier ging es um 1,2 Prozent nach unten.

Die VW-Aktie gab um 0,7 Prozent nach. Bei Volkswagen werde es kurzfristig wohl keine konkreten Entscheidungen zur Zukunft der Werke geben, sagte Unternehmenschef Oliver Blume auf der Betriebsversammlung. Die Marken des Konzerns sollten konkrete "Optionsräume" erarbeiten, um in den nächsten 6 bis 12 Monaten belastbare Perspektiven für alle Standorte zu schaffen.

Nicht gut im Markt lagen Chemiewerte am Dienstag: BASF verloren 1,4 Prozent und Brenntag 1,1 Prozent.

Tagesfavorit am deutschen Markt war die Deutz-Aktie mit einem Plus von 11,2 Prozent auf 11,51 Euro. Treiber war die durch die Hauptversammlung genehmigte Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft FFG. Damit seien die Bewertungsmultiplikatoren für Rüstungswerte auch bei Deutz zu rechtfertigen, so ein Händler. Auch Analysten äusserten sich positiv. Oddo BHF erhöhte laut Händlern das Kursziel kräftig von 12,50 auf 16,40 Euro.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 26.266 +0,6 7,3

DAX-Future 26.317 +0,5 6,0

XDAX 26.267 +0,5 6,9

MDAX 32.267 +0,7 5,4

TecDAX 4.051 +0,0 11,9

SDAX 18.542 +0,6 8,1

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 124,42 +56,0

*gerundet

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August 25, 2026 11:42 ET (15:42 GMT)