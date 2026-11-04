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04.11.2026 17:53:42
XETRA-SCHLUSS/Sehr fest - Demokraten-Sieg bei Kongresswahl beflügelt
DOW JONES--Der klare Sieg der Demokraten bei der US-Kongresswahl hat am Mittwoch auch am deutschen Aktienmarkt die Kurse steil nach oben getrieben. Die Demokraten haben mit deutlichem Vorsprung die Mehrheiten im US-Repräsentantenhaus und im Senat erobert, was das Regieren für den Republikanischen US-Präsidenten Donald Trump wesentlich schwieriger machen dürfte. Der DAX gewann 2,2 Prozent auf 26.438 Punkte. Damit näherte sich der Index seinem Rekordverlaufshoch aus dem August dieses Jahres bei 26.622 Punkten.
Angeführt wurde der Index von Heidelberg Materials, die um 9,6 Prozent zulegten. Der Baustoffkonzern hat Umsatz und operatives Ergebnis im dritten Quartal kräftig gesteigert und seine Ziele für das laufende Jahr bekräftigt. Der Reifenhersteller Continental hat nach einem überraschend hohen Gewinn im Quartal das Jahresziel des operativen Gewinns erhöht, was der Aktie zu einem Plus von 5,2 Prozent verhalf. Gut kamen auch die Zahlen von Scout24 (+6,7%) an.
Trotz abermals gesenkter Prognose verbuchten BMW ein Plus von 5,5 Prozent. BMW habe mit der Entscheidung, sein Restrukturierungsprogramm und seine Portfolioänderungen zu intensivieren und zu beschleunigen, einen willkommenen Schritt getan, hiess es von der Citi.
Die Aktien der Deutschen Bank verbesserten sich um 6,9 Prozent. Marktteilnehmern zufolge hat Goldman Sachs die Titel in die Favoritenliste für November aufgenommen. Commerzbank rückten um 4,9 Prozent vor. Die Bank wird ihre Quartalszahlen am Donnerstag vorlegen.
Aktien mit KI-Bezug wurden hingegen gemieden. Anleger befürchteten, dass unter einem von den Demokraten dominierten US-Kongress der Ausbau von KI-Infrastruktur gebremst werden könnte. Infineon fielen um 4,1 Prozent, Siemens Energy um rund 8 Prozent und Aixtron um 6,3 Prozent.
OHB schlossen 3,1 Prozent im Plus, nachdem die Aktie am Vormittag noch um rund 2 Prozent nachgegeben hatte. Auslöser für den Richtungswechsel des Kurses war die Mitteilung, dass das Raumfahrt- und Technologieunternehmen einen bedeutenden ESA-Auftrag an Land gezogen hat. Die Tochtergesellschaft OHB System wurde von der Europäischen Weltraumorganisation damit beauftragt, die nächste Generation der Satelliten Sentinel-3-Topographie (S3-NGT) des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zu entwickeln. Das Auftragsvolumen beziffert OHB auf 554 Millionen Euro.
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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD
DAX 26.438 +2,2 8,1
DAX-Future 26.669 +2,9 5,3
XDAX 26.570 +2,8 8,1
MDAX 31.178 +1,4 1,7
TecDAX 4.137 +1,1 14,4
SDAX 18.266 +1,4 6,3
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 122,95 +43,0
*gerundet
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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