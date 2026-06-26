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26.06.2026 17:46:43

XETRA-SCHLUSS/Schwächer - Bafin-Untersuchung belastet Zalando

Siemens Energy
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DOW JONES--Inflationssorgen haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag belastet. Auslöser waren die am Donnerstag von Apple in den USA angekündigten Preiserhöhungen, die das Unternehmen mit den stark gestiegenen Kosten für Speicherchips begründete. Der massive KI-Ausbau könnte den - zuletzt wieder stark gesunkenen - Ölpreis als Inflationstreiber ablösen, fürchteten Marktteilnehmer. Der DAX fiel um 1,3 Prozent auf 24.671 Punkte.

Die Furcht vor einem Platzen der KI-Blase drückte im DAX Infineon um 4,5 Prozent. Siemens Energy büssten 5,8 Prozent ein. Der Konzern liefert die technologische Basis u.a. zur Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Aixtron und Suss Microtec verbilligten sich um 1,5 und 5,5 Prozent.

Grösster Verlierer im DAX waren jedoch Zalando, die um 6,3 Prozent nachgaben. Grund war die Nachricht, dass die deutsche Finanzaufsicht Bafin den Konzernabschluss des Online-Bekleidungshändlers für das vergangene Jahr einer genauen Prüfung unterzieht. Es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass man darin gegen Rechnungslegungsvorschriften verstossen habe, hiess es von der Bafin zur Begründung. Sollte die Prüfung den Verdacht bestätigen, rechnet die LBBW dennoch nicht mit signifikanten Auswirkungen. Nach Ansicht der Analysten wäre lediglich eine Strafzahlung in einer für Zalando ohne Weiteres verkraftbaren Grössenordnung möglich.

VW verloren 3,9 Prozent. Einem Bericht des Manager Magazins zufolge, das sich wiederum auf informierte Personen berief, will der Konzern in den kommenden Jahren bis zu 100.000 der aktuell etwa 657.000 Arbeitsplätze abbauen.

Evonik legten dagegen um 0,4 Prozent zu. Das Unternehmen hatte seine Gewinnerwartungen für 2026 nach einer unerwartet starken Geschäftsentwicklung für das von Lieferengpässen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg geprägten zweiten Quartal angehoben. Der Spezialchemiekonzern profitierte zuletzt davon, dass asiatische Wettbewerber teilweise nicht liefern konnten, weil nach der Sperrung der Strasse von Hormus ihre Rohstoffversorgung beeinträchtigt war.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 24.671 -1,3 0,8

DAX-Future 24.870 -1,2 1,9

XDAX 24.703 -1,2 0,5

MDAX 31.589 -1,2 3,2

TecDAX 3.860 -0,8 6,5

SDAX 17.768 -0,5 3,3

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,48 +11,0

*gerundet

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)

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