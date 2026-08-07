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07.08.2026 17:45:41

XETRA-SCHLUSS/Schwache US-Arbeitsmarktdaten schieben DAX auf Allzeithoch

SAP
177.00 EUR 2.31%
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DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 26.319 Punkte, bei 26.445 wurde ein neues Allzeithoch markiert. Auslöser für den neuen Rekordstand waren schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten. Die US-Wirtschaft hat im Juni 23.000 Stellen abgebaut, erwartet worden war aber ein Plus von 83.000. Die schwache Lesung spricht gegen Zinserhöhungen in den USA.

Vor den US-Daten hatten bereits gute Konjunkturnachrichten von mehreren Seiten die Stimmung gestützt: In China sprangen die Exporte um fast 24 Prozent zum Vorjahr an, was auf eine Belebung der internationalen Nachfrage im Juli hindeutet. Derweil ist die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands im Juni um 0,2 Prozent leicht gestiegen. Um mehr als ein Lebenszeichen handelt es sich bislang aber nicht.

Die Berichtssaison der Unternehmen lieferte am Freitag weitere Zahlen. Daimler Truck (-2,8%) und Munich Re (-1,4%) haben finale Zahlen vorgelegt. Der Markt monierte hier zumeist Details. So merkte JP Morgan bei Munich Re an, dass die Einnahmen im Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung im zweiten Quartal stärker als vom Markt veranschlagt zurückgegangen seien.

Neue Geschäftszahlen kamen von Lanxess (-4,4%) und Allianz (-1,6%). Bei allen Unternehmen sei viel über einzelne Aspekte diskutiert worden, klare Einschätzungen fehlten aber, hiess es im Handel. Auch die Kommentare der Analysten verlören sich in Detaildiskussionen. So monierte die RBC bei Allianz die Entwicklung im Bereich P&C sowie die Einnahmen des Konzerns. Diese Entwicklung habe man bereits bei Zurich Insurance beobachten können. Bei Brenntag löste der erneut erhöhte Jahresausblick keine Freudensprünge aus - die Aktie verlor 0,9 Prozent.

Zinssensible Techaktien profitierten von der Aussicht auf eine stillhaltende US-Notenbank. Am deutschen Aktienmarkt gewannen Infineon 2,9 Prozent, SAP 4,1 Prozent, Aixtron 2,5 Prozent oder Suss 5,2 Prozent. Letztere wurde zusätzlich gestützt durch zwei Hochstufungen auf "Kaufen" von MPCM und Deutscher Bank.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 26.319 +0,7 7,6

DAX-Future 26.415 +0,6 6,3

XDAX 26.336 +0,6 7,1

MDAX 32.407 -0,1 6,0

TecDAX 4.069 +1,7 12,6

SDAX 18.660 +0,5 8,7

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 125,03 -6,0

*gerundet

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)

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