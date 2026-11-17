DOW JONES--Sehr schwach hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. Sorgen vor den Nvidia-Geschäftszahlen am Abend drückten in ganz Europa die Technologie-Aktien. Händler sprachen aber von einer Gemengelage so vieler belastender Faktoren, dass ein allgemeines Risk-Off den gesamten Aktienmarkt nach unten zog. Der DAX verlor 2,1 Prozent auf 26.045 Punkte.

Dazu kamen Zinssorgen: Die Anleiherenditen stiegen nach den Reden einiger Fed-Sprecher wie Beth Hammack von der Cleveland-Fed und falkenhaften Tönen an. Noch stärker wirkte der höher als erwartet ausgefallene Anstieg der US-Importpreise, der den künftigen Inflationsdruck erhöht. Dazu musste in den Portfolios Platz geschaffen werden für den Börsengang der KI-Aktie Anthropic am Donnerstag. Er dürfte noch teurer werden als bisher gedacht.

Bei Nvidia sind diesmal die konkreten Quartalszahlen weniger wichtig, sie werden wie üblich mit Rekorden erwartet. Stattdessen wurde besonders auf Aussagen der Interims-CEO Colette Kress gewartet: Hier wisse man nicht viel über ihre Ansichten zu Strategie und die weitere Finanzierung des KI-Ökosystems. Denn Nvidia sei unter Jensen Huang derart aktiv gewesen, dass man das Unternehmen als "Zentralbank der KI" bezeichnet hatte. "Bei so vielen Risiko-Events voraus macht man lieber erstmal Kasse", sagte ein Händler. Für Infineon ging es 1,1 Prozent tiefer, für Siemens Energy um 3,1 Prozent und SAP sogar 5,6 Prozent. Auch andere DAX-Werte standen mit hauseigenen Themen unter Druck.

Deutsche Bank fielen um 6 Prozent. Durch Whistleblower wurden mehr als 15 Millionen interne Dokumente verschiedenen Medien zugespielt. Der Spiegel und andere berichteten, die Bank habe um russische Oligarchen geworben, und langjährige Geschäftsbeziehungen zum Straftäter Jeffrey Epstein sowie dem aktuellen US-Präsidenten Donald Trump gepflegt.

Evonik stiegen 4,2 Prozent gegen den Markt nach Presseberichten, ein neues Angebot von BASF stehe bevor. Dies belastete jedoch BASF mit 2,8 Prozent Minus. Für Gea ging es um 1,4 Prozent nach unten, nachdem der Anlagenbauer eine potenziell gewinnverwässernde Begebung einer Wandelanleihe angekündigt hatte.

RTL hielten sich mit minus 0,3 Prozent recht wacker. Zwar machte der sich abschwächende TV-Werbemarkt zu schaffen, weswegen wohl nur das untere Ende der Prognosespannen für Umsatz und operatives Ergebnis erreicht wird. Jedoch lief das Streaming-Geschäft besser. Die angestrebte Abonnentenzahl wurde schon nach neun Monaten erreicht. Springer Nature verloren nach Zahlenausweis NVDA2,9 Prozent.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 26.045 -2,1 6,5

DAX-Future 26.098 -1,8 8,2

XDAX 26.028 -1,9 5,9

MDAX 30.147 -1,2 -1,5

TecDAX 3.990 -1,9 10,3

SDAX 17.512 -1,4 1,9

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 121,94 0,0

*gerundet

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November 17, 2026 11:58 ET (16:58 GMT)