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24.11.2026 17:56:43
XETRA-SCHLUSS/Schwach - Aurubis-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck
DOW JONES--Nach der Erleichterungsrally zu Wochenbeginn als Reaktion auf die Rückkehr von Nvidia-CEO Jensen Huang hat der deutsche Aktienmarkt mit einem kräftigen Minus geschlossen. Teilnehmer sprachen von einer Konsolidierung - vor allem bei den stark gestiegenen Technologiewerten. Das Comeback von Huang hat an den Märkten einstweilen die zuletzt immer mehr zunehmende Skepsis über den KI-Boom wieder etwas zurückgedrängt, hiess es. Für etwas Verstimmung sorgte allerdings, dass die Anthropic-Aktie im US-Handel unter den Ausgabepreis von 83 Dollar gefallen ist.
"Der Visionär ist zurück, doch die schwierigste Arbeit könnte erst noch vor ihm liegen", kommentierten die Marktexperten von CMC. Huang müsse jetzt nicht nur das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen, sondern auch zahlreiche regulatorische und politische Probleme lösen. "Die angekündigte Bilanzüberprüfung durch die US-Wertpapieraufsicht SEC sowie die Spionagevorwürfe und die politischen Untersuchungen zu den Verbindungen nach China bleiben erhebliche Belastungsfaktoren", so CMC. Die Anleger harren nun mit grosser Spannung der weiteren Entwicklung an den US-Börsen.
Der DAX verlor 1,3 Prozent auf 25.018 Punkte. Unter Druck standen vor allem die am Vortag stark gestiegenen Technologie-Werte. Die Aktien von Infineon waren mit einem Abschlag von 9,7 Prozent grösster DAX-Verlierer. Siemens Energy fielen um 6,8 Prozent und Suss um 8,4 Prozent.
Die Aurubis-Aktie verlor nach einer Gewinnwarnung 15 Prozent. Der Kupferproduzent rechnet wegen eines verlängerten Hochlaufs des neu errichteten Werks in Richmond (Georgia) im neuen Geschäftsjahr mit einem Gewinn unter Markterwartung. Im Gefolge ging es für Thyssenkrupp um 3,4 Prozent nach unten. Salzgitter traf es mit einem Abschlag von 13,4 Prozent noch härter, das Unternehmen ist an Aurubis beteiligt.
Vom Ifo-Geschäftsklimaindex geht kaum ein Impuls aus. Im November lag der Index bei 90,6, minimal höher als von Ökonomen mit 90,5 geschätzt. Im November hatte er 90,1 betragen.
Im Blick hatten die Akteure auch BASF (-1,6%) mit dem Kapitalmarkttag. Nach den gescheiterten Übernahmeversuch von Evonik richtete sich die Aufmerksamkeit nun wieder verstärkt auf die Fundamentaldaten. BASF hat die grundsätzliche Ausrichtung seiner vor zwei Jahren vorgestellten Strategie Winning Ways sowie das Ziel bestätigt, das Agrargeschäft bis Mitte nächsten Jahres zu Börsenreife zu führen.
Aixtron knickten um 16,3 Prozent ein. Die Aktie des Halbleiteranlagenbauers litt unter einer Abstufung der UBS auf "Sell". Die Analysten rechnen damit, dass sich der Ausbau der Laserkapazitäten im Jahr 2028 verlangsamen wird und das Geschäft mit Leistungshalbleitern diesen Rückgang nicht ausgleichen kann. Selbst nach dem jüngsten Kursrückgang preise der Markt auf dem aktuellen Niveau ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 30 Prozent pro Jahr von 2026 bis 2029 ein. Die eigene Schätzung liege dagegen bei 18 Prozent.
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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD
DAX 25.018 -1,3 2,1
DAX-Future 25.081 -1,4 2,9
XDAX 25.036 -1,3 1,8
MDAX 28.792 -1,7 -5,8
TecDAX 3.834 -1,3 5,7
SDAX 17.032 -0,6 -0,8
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 123,04 +17,0
*gerundet
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2026 11:57 ET (16:57 GMT)
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