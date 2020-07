XETRA-SCHLUSS/SAP und Deutsche Börse auf Rekordkurs

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts ging es am Montag mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt. Der DAX gewann 1,6 Prozent auf 12.733 Punkte. "Die Börsenampel bleibt klar auf Grün", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus Axitrader. Die "Flut an billigem Geld" treibe die Kurse an. Zudem setzten die Marktteilnehmer darauf, dass die Pandemie unter Kontrolle bleibe und die Hoffnung auf eine schnelle durchgreifende Wirtschaftserholung schon bald von besseren Zahlen bestätigt werde. SAP und Deutsche Börse stiegen bereits beide auf neue Rekordstände.

Beim DAX rechnen Marktanalysten aus technischer Sicht nun mit einer Attacke auf das Juni-Hoch bei 12.913 Punkten. Dieses ist auch der bisher höchste Stand seit dem Corona-Crash. Ob der DAX die Marke nun bereits nachhaltig überwinden wird, ist unter Marktanalysten allerdings tendenziell umstritten, auch wegen der nach wie vor überkauften mittelfristigen Lage.

Deutsche Bank gewannen 3,9 Prozent. Infineon und Daimler folgten folgten mit Aufschlägen von jeweils etwa 3 Prozent. Alle diese Titel lagen zwar weiterhin auf Erholungskurs, aber immer noch deutlich unter den Kursen vor der Pandemie. Dagegen markierten SAP und Deutsche Börse bereits neue Allzeithochs: SAP stiegen um 2,5 Prozent auf 130,72 Euro. Die Analysten von Bryan Garnier hatten ihr Kursziel auf 136 von 128 Euro erhöht und ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Deutsche Börse legten um 1,3 Prozent zu auf 167,15 Euro. Marktteilnehmer erwarten nach den hohen Börsenumsätzen von April bis Juni gute Quartalszahlen des Börsenbetreibers.

Verlierer im DAX waren wieder einmal Wirecard, die um 20,6 Prozent auf 2,56 Euro absackten. "Der eine oder andere Marktteilnehmer sieht auch auf dem niedrigen Niveau immer noch Chancen in Positionen auf fallende Kurse", sagte ein Händler mit Blick auf das Insolvenzverfahren.

Beiersdorf gaben um 1,9 Prozent auf 99,90 Euro nach. Im ersten Halbjahr ist der Gesamtumsatz stärker geschrumpft als erwartet, obwohl sich die Marke Tesa relativ gut geschlagen hat. Einen konkreten Ausblick traut sich Beiersdorf wegen der Pandemie immer noch nicht zu.

Commerzbank und Shop Apotheke führen zweite und dritte Reihe an

In der zweiten Reihe ging es für die Aktie der Commerzbank um 7,5 Prozent nach oben. "Mit dem personellen Umbau können neue Wege gegangen werden", so ein Marktteilnehmer zu der Nachricht, dass sowohl CEO Martin Zielke als auch Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann die Bank in absehbarer Zeit verlassen werden. Nun bleibe abzuwarten, wie einschneidend die Sparmassnahmen ausfallen würden.

Im SDAX markierten Shop Apotheke nach - wie es am Markt hiess - "sehr guten" Zahlen neue Allzeithochs. Der Kurs stieg um 8,6 Prozent auf 126,40 Euro. Im zweiten Quartal hat Shop Apotheke den Umsatz im internationalen Geschäft mehr als verdoppelt. Organisch wuchs der Umsatz um 42 Prozent. Der Rekordzuwachs von 500.000 Neukunden habe zudem die Weichen für das zukünftige Wachstum gestellt, auch wenn sich das Wachstum wegen der Kapazitätsgrenzen am Standort Venlo vorübergehend etwas abschwächen könnte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 78,2 (Vortag: 54,0) Millionen Aktien im Wert von rund 2,92 (Vortag: 2,11) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und zwei -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.733,45 +1,64% -3,89%

DAX-Future 12.721,50 +1,86% -2,66%

XDAX 12.737,25 +1,22% -3,03%

MDAX 27.060,39 +1,73% -4,42%

TecDAX 3.041,57 +1,27% +0,88%

SDAX 12.068,64 +2,10% -3,54%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,95 -6

===

