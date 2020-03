XETRA-SCHLUSS/Rückschlag vor dem Wochenende

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist die jüngste Erholung am Freitag zum Ausstieg genutzt worden. Der DAX verlor 3,7 Prozent auf 9.633 Punkte. Nachdem der DAX im Corona-Crash um etwa 40 Prozent gefallen war, hatte er sich in den vergangenen Tagen um mehr als 20 Prozent erholt. Damit gelten die Fiskal- und geldpolitischen Programme zunächst als eingepreist. Nun traten wieder die Risiken wegen der Pandemie in den Vordergrund. "Die Märkte dürften noch lange anfällig für starke Kursausschläge bleiben", sagte Mobeen Tahir, Analyst beim Vermögensverwalter WisdomTree. Grund sei die hohe Unsicherheit über die Dauer und die Folgen der Krankheitswelle.

Hinzu kam ein Einbruch des US-Verbrauchervertrauens in einem Ausmass, dem in der Vergangenheit in der Regel eine tiefe Rezession in den USA gefolgt war. Aus charttechnischer Sicht liegt der DAX weiter im Abwärtstrend, der bei gut 10.000 Punkten verläuft. Allerdings würde die Erholungswelle laut Marktanalysten erst unter 9.150 Punkten ad acta gelegt.

Schlusslichter im DAX waren Covestro und Daimler mit Abschlägen von jeweils 8,1 Prozent. VW gaben 7,3 Prozent ab. Auf der Gewinnerseite standen die beiden Pharmawerte Fresenius mit einem Plus von 1,2 Prozent und Fresenius Medical Care, die um 0,4 Prozent stiegen.

In der zweiten Reihe zogen Prosiebensat1 gegen den Trend um 2,3 Prozent an. Positiv wurde der Abgang des Vorstandsvorsitzenden Max Conze gesehen - dieser scheidet mit unmittelbarer Wirkung aus. Mit dem Aus von Conze könnten auch die Übernahmespekulationen durch Mediaset wieder an Nahrung gewinnen.

Dividenden-Cuts: Kion schwach - Varta fest

Kion verloren dagegen mit einem Minus von 6 Prozent deutlich an Boden. Das Unternehmen hatte die Prognose für 2020 gestrichen und will nur noch eine Dividende von 4 Cent ausschütten. Anfang März hatte Kion noch eine Dividende von 1,30 Euro vorgeschlagen. Gerade Dividendenkürzungen werden von Anlegern nicht gern gesehen. Diese haben auch zur Folge, dass Aktien aus Dividenden-Portfolios fallen.

Varta zeigten sich davon unbeeindruckt: Das Unternehmen strich zwar die Dividende, will aber damit Investitionen finanzieren. Der Kurs stieg um 1,3 Prozent. Hugo Boss wiederum brachen um 10 Prozent ein. "Die Bekleidungshersteller und Luxusgüterproduzenten leiden derzeit besonders unter der Krise", sagte ein Marktteilnehmer. Die Geschäftsmodelle seien besonders anfällig, die Läden leer.

Cewe Stiftung gaben sogar 11,4 Prozent ab. Warburg hatte das Kursziel auf 113 von 119 Euro gesenkt - Kepler es auf 99 von 107 Euro heruntergenommen. Damit lagen die Kursziele aber immer noch deutlich über dem Schlussstand von 81,60 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 156,1 (Vortag: 160,5) Millionen Aktien im Wert von rund 5,23 (Vortag: 5,65) Milliarden Euro. Es gab zwei Kursgewinner und 28 -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 9.632,52 -3,68% -27,30%

DAX-Future 9.622,00 -3,29% -26,49%

XDAX 9.648,77 -4,17% -26,54%

MDAX 20.618,22 -3,77% -27,18%

TecDAX 2.506,46 -3,31% -16,87%

SDAX 8.961,24 -3,90% -28,38%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,71% +169

===

