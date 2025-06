XETRA-SCHLUSS/Neue Zoll-Attacke von Trump sorgt für Zurückhaltung

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit leichten Abgaben in die neue Woche gestartet. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 23.931 Punkte, schloss damit aber klar über dem Tagestief von 23.740 Punkten. Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump drückte auf die Stimmung. Nun hat er eine Verdopplung der Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium auf 50 Prozent ab 4. Juni angekündigt. "Es vergeht einfach kaum ein Tag ohne eine neue Zoll-Nachrichten aus dem Weissen Haus", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Und so lange das so bleibt, wird die Nervosität an den Märkten hoch bleiben", ergänzte er. Thyssenkrupp verloren 0,8 Prozent, Salzgitter gaben um 0,1 Prozent nach.

Auf einen erfolgreichen militärischen Schlag der Ukraine gegen die russische Luftflotte am Wochenende reagierten Rüstungsaktien mit Aufschlägen. Am Nachmittag trübte sich die Stimmung aber etwas ein wegen eines Spiegel-Artikels. Dort war von Gedankenspielen in Brüssel über Sondersteuern für Rüstungskonzerne die Rede. Auf diesem Wege sollen die Milliardengewinne in der Branche anteilig abgeschöpft werden. Rheinmetall verloren 3,5 Prozent. Renk schlossen aber 4 Prozent fester und Hensoldt sogar 8 Prozent, schlossen damit aber klar unter den Hochs.

Gerresheimer stürzten nach einer Gewinnwarnung für 2025 um 22,9 Prozent ab. Der Kurs des Wettbewerbers Schott Pharma lag 1,1 Prozent hinten, der des Laborausstatters Sartorius 2,8 Prozent. Der Übernahmeinteressent KKR hat ein höheres Angebot für Datagroup in Aussicht gestellt, gekoppelt an die Höhe der Annahmeschwelle. Der Kurs legte um 2,7 Prozent zu auf 57,30 Euro.

Mit Aufschlägen von 17,8 Prozent auf Xetra feierten Anleger die Kooperation zwischen Biontech und Bristol Myers Squibb über die Entwicklung und Kommerzialisierung des Antikörperkandidaten "BNT327" der Mainzer zur Behandlung verschiedener Tumorarten. Biontech erhält eine Vorabzahlung von 1,5 Milliarden Dollar und bis einschliesslich 2028 zusätzliche ungebundene Zahlungen zu Jahrestagen der Vereinbarung in Höhe von insgesamt 2 Milliarden Dollar von Bristol Myers Squibb. Zudem hat Biontech Anspruch auf bis zu 7,6 Milliarden Dollar an zusätzlichen Meilensteinzahlungen für die Entwicklung, Zulassung und Vermarktung. Bristol Myers Squibb muss die Aussichten von "BNT327" sehr positiv einschätzen, sonst dürfte der Pharmakonzern kaum finanzielle Verpflichtungen dieser Grössenordnung eingehen, hiess es.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.930,67 -0,3% +20,5%

DAX-Future 23.965,00 -0,5% +19,3%

XDAX 23.936,89 -0,5% +21,3%

MDAX 30.756,09 +0,5% +19,6%

TecDAX 3.824,14 -0,6% +12,6%

SDAX 16.648,77 -0,1% +21,5%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,01 -28

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

