XETRA-SCHLUSS/Nach Lanxess-Schock wird Covestro zur Kursrakete

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Ganz im Bann der Chemie ist am Dienstag der Handel am deutschen Aktienmarkt verlaufen. Nach einem Schock über eine Gewinnwarnung von Lanxess am Vormittag hielt im Verlauf auch Covestro die Marktteilnehmer in Atem. Der Kurs schoss um 12,9 Prozent nach oben auf 45,51 Euro. Wie Nachrichtenagenturen unter Verweis auf Kreise schrieben, hat die Abu Dhabi National Oil Company Covestro wegen einer möglichen Übernahme angesprochen. "Vermutlich bereitet sich Abu Dhabi auf die Zeit nach dem Öl vor", so ein Marktteilnehmer. Bis zum frühen Nachmittag waren auch Covestro im Sog von Lanxess stark gefallen. Lanxess brachen um 15,4 Prozent ein, die Gewinnwarnung löste zudem Rezessionsängste am Gesamtmarkt aus. Der DAX schloss mit einem Minus von 0,6 Prozent auf 16.111 Punkte etwas leichter.

Im DAX fielen im Sog von Lanxess die Aktien von BASF um 3,2 Prozent, im MDAX gaben Evonik 3,5 Prozent ab und Wacker Chemie um 4,5 Prozent. Thyssenkrupp verloren 3,3 Prozent, aber auch stark konjunkturabhängige Industrie-Titel wie Kion und Jungheinrich litten unter den von Lanxess ausgelösten Konjunkturängsten.

Nachdem zu Wochenbeginn schon Sartorius den Gesundheitssektor mit einer Umsatzwarnung belastet hatte, war nun mit Lanxess die konjunkturabhängige Chemie betroffen: "Es wirkt ein bisschen, als fällt ein Dominostein nach dem nächsten", sagte ein Händler. Der Markt habe die Dynamik des Abrutschens Deutschlands in die Rezession unterschätzt.

Insbesondere das Ausmass der Gewinnwarnung des Spezialchemieunternehmens überraschte. Lanxess erwartet nur noch ein bereinigtes operatives Ergebnis von 600 bis 650 Millionen Euro nach bislang 850 bis 950 Millionen. Das liegt deutlich auch unterhalb der schon gesunkenen Konsenserwartung am Markt. Lanxess sprach von schwacher Nachfrage vor allem aus der Bau- und Elektroindustrie und zeigte sich auch im Ausblick skeptisch.

Auf der Gewinnerseite im DAX standen die Versorger Eon und RWE, aber auch MTU und Airbus zogen weiter an.

Dämpfer für die Spekulation um Software AG

Im MDAX fielen Software AG um 1,7 Prozent auf 31,70 Euro. Bain Capital hat im Übernahmekampf um das Softwarehaus das Handtuch geworfen und dient seine Aktien Silver Lake an, die 32 Euro je Aktie bietet. Mit der Andienung schwinde die Hoffnung aus dem Markt, dass Silver Lake das Gebot noch einmal anheben könnte, sagte ein Teilnehmer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.111,32 -0,6% +15,71%

DAX-Future 16.255,00 -0,5% +14,52%

XDAX 16.117,09 -0,6% +16,21%

MDAX 26.719,17 -1,7% +6,38%

TecDAX 3.170,46 -1,1% +8,54%

SDAX 13.404,06 -1,3% +12,40%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,71 +124

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 11 28 1 3.200,9 67,5 52,5

MDAX 6 43 1 542,9 24,8 16,9

TecDAX 6 24 0 588,7 16,6 15,9

SDAX 8 59 3 93,3 11,1 11,9

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2023 11:46 ET (15:46 GMT)