XETRA-SCHLUSS/Lufthansa und Fraport unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Zum Start in die letzte Juniwoche hat sich am deutschen Aktienmarkt sommerliche Lethargie breitgemacht. Der DAX bröckelte um 0,3 Prozent auf 15.554 Punkte ab. Der TecDAX zog um 0,5 Prozent an, der MDAX fiel um 0,6 Prozent. Gedrückt wurde der Index der zweiten Reihe vor allem von deutlichen Kursabschlägen der Aktien aus dem Reise- und Freizeitbereich. Lufthansa verloren 3,6 Prozent, Fraport brachen um 4,7 Prozent ein. Grund war die Angst vor einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. "Eine Ausbreitung könnte die Erfolge bei der Normalisierung des Reiseverkehrs zunichte machen", sagte ein Marktteilnehmer.

Einer der Gewinner der Entwicklung waren Delivery Hero, die Aktien des Essenslieferanten aus dem DAX stiegen um 1,8 Prozent. In der ersten Reihe profitierten auch Linde, die sich nach den jüngsten Rücksetzern um 1,5 Prozent erholten. Auch die Aktien der Versorger zogen deutlich an: RWE legten um 1,4 Prozent zu und Eon um 1 Prozent.

Auf der anderen Seite litten Heidelbergcement mit einem Minus von 3,5 Prozent unter Gewinnmitnahmen. Auch die Kurse der Autoaktien gaben deutlich nach: Daimler fielen um 2,3 Prozent und BMW um 1,8 Prozent.

Henkel erhöht Preise - Aktie läuft mit dem DAX

Leicht positiv gewertet wurden Aussagen von Henkel-Chef Carsten Knobel, nach denen der Konsumgüterkonzern die Preise für seine Produkte wegen gestiegener Rohstoffkosten erhöhen will. Die Aktie tendierte ganz leicht im Plus. Im SDAX zogen Adva Optical im Fahrwasser der deutlich gestiegenen Nokia-Aktien um 4,3 Prozent an. Dagegen ging es im MDAX mit der Teamviewer-Aktie um 4,1 Prozent nach unten. Goldman Sachs hatte die Aktie auf "Neutral" abgestuft.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.554,18 -0,3% +13,38%

DAX-Future 15.539,00 -0,3% +13,83%

XDAX 15.557,67 -0,3% +13,82%

MDAX 34.276,27 -0,6% +11,30%

TecDAX 3.582,22 +0,5% +11,50%

SDAX 16.004,73 -0,5% +8,40%

Bund-Future 172,29% +54

DAX 12 18 0 2.393,0 43,9 46,6

MDAX 24 35 1 858,8 33,0 33,8

TecDAX 24 6 0 622,0 17,9 21,0

SDAX 21 48 1 183,7 8,2 8,5

