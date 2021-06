XETRA-SCHLUSS/Leichtes Plus dank Autoaktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Plus hat sich am Donnerstag der deutsche Aktienmarkt aus dem Handel verabschiedet. Der DAX verbesserte sich nach ruhigem Feiertagshandel um 0,2 Prozent auf 15.633 Punkte. Ein deutliches Minus in der Zwischenzeit wurde dank günstiger Daten vom US-Arbeitsmarkt wieder aufgeholt: Der ADP-Arbeitsmarktbericht wies einen starken Stellenaufbau aus und die wöchentlichen Erstanträge fielen das erste Mal seit Beginn der Pandemie unter die Marke von 400.000. Noch wichtiger war aber die Job-Komponente im ISM-Service-Index für Mai, die leicht zurückfiel auf 55,3 nach 58,8 Zählern. "Damit bleibt sie gut genug, übt aber keinen Druck auf die Fed zum Tapering aus", kommentierte ein Händler.

Sollte auch der Monatsbericht am Freitag einen starken Stellenaufbau vermelden, werde sich der Markt aber mit dem anstehenden Ende der Liquiditätsschwemme durch die Notenbanken befassen müssen, hiess es. Philadelphia-Fed-Präsident Patrick Harker hatte bereits dazu aufgefordert. Mit einer Ankündigung dazu rechnen Marktteilnehmern auf dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole im August.

Reisesektor bricht ein - Autowerte gesucht

Kräftige Kursverluste mussten die Airlines und Reiseveranstalter verbuchen. Zur Überraschung der Marktteilnehmer soll Portugal durch die britische Regierung wieder von der Liste der sicheren Reiseziele entfernt werden, berichtete BBC. Damit würde einer der Hauptmärkte für britische Touristen wegbrechen. Tui fielen in London um 4,4 Prozent, Lufthansa um 3,5 Prozent.

Die Gewinner stellten die Autowerte, angeführt von 4 Prozent Plus bei BMW, die auf neue Jahreshochs stiegen. Die Münchener hätten Nachholbedarf zu den zuletzt stark gelaufenen Titeln von VW, hiess es im Handel. Daimler verbesserten sich um 1,6 Prozent, VW nur um 0,2 Prozent. Dazu passend haben in Deutschland die Pkw-Neuzulassungen im Mai kräftig angezogen.

Gewinner im DAX waren auch FMC und Fresenius, die bis zu 1,8 Prozent stiegen.

Nach dem Kurssturz vom Mittwoch erholten sich Morphosys mit 2,3 Prozent etwas. Bryan Garnier hat wegen der Übernahme von Constellation die Aktie von der Kaufliste gestrichen. Am Vortag war der Kurs mit der Ankündigung der Übernahme um fast 13 Prozent abgesackt.

Nordex erholten sich hingegen trotz eines erneuten Auftrages aus Spanien nur um 0,1 Prozent. Die charttechnische Situation der Aktie wird von Analysten als angespannt bezeichnet.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.632,67 +0,19% +13,95%

DAX-Future 15.627,00 +0,28% +14,32%

XDAX 15.630,90 +0,25% +14,35%

MDAX 33.465,38 -0,04% +8,67%

TecDAX 3.354,63 -0,26% +4,42%

SDAX 16.221,08 -0,42% +9,86%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 169,94 -20

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 17 13 0 2.562,1 45,3 51,7

MDAX 22 38 0 906,0 32,3 41,1

TecDAX 12 18 0 611,3 20,1 26,8

SDAX 29 35 6 164,8 7,7 9,2

