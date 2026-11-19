DAX 40 998032 / DE0008469008
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19.11.2026 17:55:42
XETRA-SCHLUSS/Leichter - Warten auf Anthropic bremst DAX aus
DOW JONES--Leichter hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. An Aktien aus dem DAX bestand kaum Interesse - dann alle Augen waren auf den US-Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic an der Nasdaq gerichtet. Der Entwickler von "Claude" legte den grössten Börsengang der Geschichte hin, mit einer noch höheren Bewertung als der vorherige Rekordinhaber SpaceX. Die Ermittlung des Startpreises war bis Börsenschluss Europa noch offen. Indiziert waren bis dahin Preise um 110 Dollar nach einem Ausgabepreis von 83 Dollar.
In Europa sorgte das bei Technologiewerten für leichte Erholung, dem DAX half dies nicht. "Wegen der KI-Sorgen rund um Nvidia waren Europas Aktien als Parkplatz genutzt worden", sagte ein Händler. Dies drehte sich nun komplett um. Der DAX verlor 1,1 Prozent auf 25.464 Punkte. Dank Anthropic gerieten Zinssorgen etwas in den Hintergrund - obwohl es dazu keinen Grund gab. Denn der Index der Philadelphia-Fed zeigte einen kräftigen Anstieg der Preiskomponente. Sie schnellte in nur einem Monat auf 58,2 nach 43,2 Zählern nach oben.
Das untermauerte die Inflationssorgen im Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank vom Vorabend. Dazu äusserte sich Fed-Gouverneur Christopher Waller noch deutlicher als sonst, warnte vor einer Ausbreitung der Inflation und empfahl einem grossen Zinsschritt um 50 Basispunkte.
In Deutschland standen Evonik im Fokus. Die Aktien brachen über 16 Prozent ein, nachdem BASF (-1%) die Übernahme abgesagt hatte. BASF kritisierte die Zukunfstaussichten von Evonik und die vorhandenen Risiken, die keinen noch viel höheren Preis rechtfertigten.
Airbus profitierten mit einem Plus von 0,2 Prozent von starken Babcock-Geschäftszahlen. Beide Unternehmen arbeiten im Bereich Hubschrauber zusammen. Rheinmetall litten dagegen mit minus 2,5 Prozent unter einem negativen Bernstein-Kommentar. Deutz zeigten sich dagegen mit 0,9 Prozent im Plus etwas erholt vom Kursabsturz am Vortag. Eine umfassende Stellungnahme des Unternehmens zu den Vorwürfen eines Leerverkäufers gab es aber noch nicht.
Deutsche Bank legten um 0,4 Prozent zu. Die Inhalte der geleakten Dokumente enthalten keine belastenden neuen Erkenntnisse, hiess es im Handel. Das Thema werde nun eher als Problem von Datensicherheit gesehen. Bei Medios ging es um 2,3 Prozent nach oben. Das Spezialpharmaunternehmen hatte ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.
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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD
DAX 25.464 -1,1 4,1
DAX-Future 25.563 -0,9 4,6
XDAX 25.507 -1,0 3,8
MDAX 29.505 -1,2 -3,4
TecDAX 3.927 -0,7 8,5
SDAX 17.249 -0,7 0,6
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 121,55 -43,0
*gerundet
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
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