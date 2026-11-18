DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit deutlichen Verlusten geschlossen. Und das trotz starker Quartalszahlen von Nvidia. Diese spielten diesmal eine geringere Rolle als sonst, weil Nvidias früherer CEO Jensen Huang auch als Finanzier des KI-Booms über Nvidia hinaus gegolten habe, hiess es aus dem Handel. Wichtiger seien die Aussagen der neuen Interims-CEO Colette Kress gewesen, nach denen man aber auch nicht viel schlauer sei als zuvor, so der Teilnehmer. Kress sagte unter anderem, Nvidia werfe "einen genauen Blick auf die Arten von Unternehmen", bei deren Finanzierung man helfen wolle.

Daneben war im Handel von Zurückhaltung vor dem Anthropic-Börsengang am Donnerstag die Rede. Einige Anleger dürften auch Platz in ihren Portfolios für die erste reine KI-Aktie geschaffen haben. Der DAX verlor 1,2 Prozent auf 25.736 Punkte. Unter den Technologietiteln gewannen Infineon 1,1 Prozent, Siemens Energy 1,3 Prozent, Aixtron 1,8 Prozent oder Suss 2,6 Prozent. SAP verloren dagegen 3,8 Prozent.

Daneben verwies man im Handel auf die wieder aufgeflammten Zinsängste in den USA als Grund für die Abgaben an den Börsen. Nach den zuletzt überraschend hohen Inflationsdaten wächst laut CMC die Sorge, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik weiter straffen könnte. "Entsprechend gespannt warten die Investoren auf das heute anstehende Sitzungsprotokoll der Fed. Nach den jüngsten Inflationsüberraschungen dürfte jedes Wort auf mögliche Hinweise für weitere Zinsschritte untersucht werden", hiess es.

Bei der am Vortag um 6 Prozent gesunkenen Aktie der Deutschen Bank ging es um weitere 3,1 Prozent nach unten. Inhaltlich habe das Datenleck keine neuen Erkenntnisse gebracht, hiess es im Handel und Analysten gaben Entwarnung und sehen die Bank dadurch nicht bedroht. Belastend für die Aktie wirkten wohl auch die fallenden Renditen an den Anleihemärkten, die sektorweit drückten. Für das Commerzbank-Papier ging es um 3,5 Prozent nach unten. Immobilienaktien waren dagegen gesucht mit den weiter nachgebenden Renditen: Vonovia gewannen 2 Prozent und LEG 2,3 Prozent.

Deutz brachen um 16,6 Prozent ein, nachdem der US-Short-Seller Ningi Research einen negativen Bericht veröffentlicht hatte. Dort wurde die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) durch Deutz für 1,6 Milliarden Euro kritisiert. Ningi sieht die Übernahme als überteuert und für Deutz-Aktionäre nachteilig an, und wirft dem Management vor, nicht alle Informationen offengelegt zu haben.

Deutz reagierte mit einer knappen Stellungnahme: "Deutz hat den Bericht zur Übernahme von FFG zur Kenntnis genommen und prüft die darin enthaltenen Behauptungen sorgfältig", teilte der Motorenbauer mit. "Wir werden auf der Grundlage der relevanten Fakten Stellung nehmen."

Mit Aufschlägen von 7,5 Prozent reagierten Drägerwerk auf neue Langfristziele. Wie das Medizin- und Sicherheitstechnikunternehmen auf dem Kapitalmarkttag mitteilte, soll der Umsatz bis 2030 auf 4,5 Milliarden Euro steigen. Parallel wird für 2030 eine Verbesserung der EBIT-Marge auf 10 bis 12 Prozent in Aussicht gestellt. Zum Vergleich: Berenberg prognotiziert bislang eine EBIT-Marge von 8,7 Prozent für das Jahr 2030.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.736 -1,2 5,2

DAX-Future 25.782 -1,3 5,9

XDAX 25.717 -1,3 4,6

MDAX 29.879 -0,9 -2,3

TecDAX 3.953 -0,9 9,3

SDAX 17.379 -0,8 1,3

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 122,00 +17,0

*gerundet

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November 18, 2026 11:51 ET (16:51 GMT)