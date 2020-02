XETRA-SCHLUSS/Kräftige Erholung - Angst weicht Hoffnung

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig erholt haben sich am Dienstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt. Der DAX stieg um 1,8 Prozent auf 13.281 Punkte. "Anleger setzen darauf, dass der externe Schock durch das neue Coronavirus lediglich eine Wachstumsdelle verursachen wird", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. Der Markt gehe derzeit nicht davon aus, dass das Virus die weltweite Konjunktur zum Entgleisen bringe.

Gestützt wurden die Märkte auch von der Geldpolitik in China. Nachdem die chinesische Zentralbank bereits am Montag rund 156 Milliarden Euro in den dortigen Geldmarkt gepumpt hatte, folgten nun weitere 65 Milliarden Euro. Teilnehmer gehen von weiteren Massnahmen in den kommenden Tagen aus.

Die Analysten von Sentix meinten, der Markt habe die schlimmste Phase des Coronavirus "wahrscheinlich schon überstanden". Denn die Anleger hätten ihre Risikopositionen bereits deutlich abgebaut. Zwar könnten die nächsten ein bis drei Wochen noch schwierig sein, darüber hinaus biete sich aber eine gute Chance auf Kursgewinne.

Linde nach Empfehlung sehr stark

Auf der Gewinnerseite stachen Linde mit einem Plus von 3,5 Prozent heraus. Sie schlossen bereits wieder nahe an ihrem erst kürzlich markierten Rekordkurs. Die Analysten des Broker-Hauses Kepler haben die Aktie auf die Kaufliste genommen mit einem Kursziel von 215 Euro.

Stark im Markt lagen auch Wirecard mit einem Plus von 4,2 Prozent. Infineon erholten sich um 3,2 Prozent, und Bayer legten um 2,8 Prozent zu.

Die Verliererseite war dagegen nahezu leer. Hier konnten sich RWE und Vonovia mit kleinen Minus-Zeichen lediglich knapp behaupten, allerdings hatten sich beide Titel während der DAX-Schwäche der vergangenen Tage auch gut gehalten, sie gelten als wenig abhängig von den Auswirkungen des Coronavirus.

Auch in der zweiten Reihe ging es deutlich nach oben. Der TecDAX erholte sich um 1,9 Prozent, der MDAX gewann 1,4 Prozent. Auch hier konnten sich einige der jüngsten Verlierer besonders stark erholen, so Varta, Draeger und SAF Holland mit Aufschlägen über 5 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 80,9 (Vortag: 81,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,76 (Vortag: 3,64) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und 2 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.281,74 +1,81% +0,25%

DAX-Future 13.281,00 +1,84% +1,17%

XDAX 13.284,54 +2,02% +1,14%

MDAX 28.441,90 +1,41% +0,46%

TecDAX 3.124,76 +1,93% +3,64%

SDAX 12.545,46 +1,57% +0,27%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,39 -67

