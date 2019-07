XETRA-SCHLUSS/Kontinuität der EZB-Politik treibt DAX auf Jahreshoch

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch nach oben gegangen. Entscheidend war die überraschende Nominierung von Christine Lagarde für den Chefposten der Europäischen Zentralbank. Natürlich gab es positive wie negative Stimmen zu der Personalie, doch überwog zu guter Letzt die aus Börsensicht positive Einschätzung, dass sie wohl die expansive Geldpolitik a la Mario Draghi fortsetzen werde. Positiv war zudem, dass sie bei nahezu allen wichtigen wirtschaftspolitischen Diskussionen der vergangenen Jahre präsent war. Die Anleihen honorierten dies mit Gewinnen, in der Folge fiel die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen mit minus 0,40 Prozent auf ein neues Tief. Aber auch die Aktien, die von der ultralockeren Geldpolitik profitieren sollten, reagierten mit Aufschlägen. Der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 12.616 Punkten.

Platz von Thyssenkrupp im DAX wackelt

Mit Platz 41 bei der Marktkapitalisierung sind Thyssenkrupp in der neuen Rangliste der Deutschen Börse nun DAX-Absteiger, falls sie sich bis Ende August nicht verbessern und sich Nachrückkandidat Deutsche Wohnen (plus 1,6 Prozent) nicht deutlich verschlechtert. Der Austausch fände dann im September statt. Allerdings fehlen Thyssenkrupp auf Aroundtown nur 0,5 Prozent Marktkapitalisierung. Aroundtown liegen bei der Marktkapitalisierung unmittelbar vor Thyssenkrupp auf Platz 40. Dieser Rang reichte Thyssenkrupp für den Klassenerhalt. Thyssenkrupp legten 0,2 Prozent zu.

Die Immobilienwerte profitierten von den weiter sinkenden Zinsen und legten überdurchschnittlich zu. Der Sektorindex gewann knapp 2 Prozent, Vonovia im DAX wurden zudem von einer Kaufempfehlung aus dem Hause Kempen gestützt und schlossen 2,8 Prozent höher.

Die Aktie der Deutschen Bank (plus 2,7 Prozent) profitierte von einem Bericht der Financial Times, wonach der geplante Umbau auch ohne massiv gewinnverwässernde Kapitalerhöhung umgesetzt werden könne.

Einmal mehr befeuerte die immer wieder aufflackernde Übernahmespekulation die Aktie von Osram, die um 11,5 Prozent in die Höhe schoss. Beim Windanlagenbauer Nordex überzeugte zum wiederholten Mal ein guter Auftragseingang, die Aktie schloss knapp 16 Prozent im Plus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 70,4 (Vortag: 68,9) Millionen Aktien im Wert von rund 2,94 (Vortag: 3,01) Milliarden Euro. Es gab 26 Kursgewinner und vier 4 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.616,24 +0,71% +19,48%

DAX-Future 12.613,00 +0,76% +19,26%

XDAX 12.626,32 +0,61% +19,33%

MDAX 26.013,41 +1,19% +20,50%

TecDAX 2.940,91 +0,89% +20,03%

SDAX 11.503,26 +0,72% +20,97%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,63% +14

