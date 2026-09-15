Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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15.09.2026 17:53:39
XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - Marktzinsen unter Tageshoch stützen
DOW JONES--Knapp behauptet hat der deutsche Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Nach einem schwachen Start schloss der DAX 0,2 Prozent niedriger bei 25.402 Punkten. Unterstützung kam im Verlauf vom Anleihemarkt, wo die Renditen von ihren Tageshochs zurückkamen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stand zuletzt bei 3,53 Prozent, 4 Basispunkte unter dem Tageshoch. Sie bewegte sich damit auf dem höchsten Stand seit 2009.
Bei einigen Aktien mit KI-Bezug kam es nach dem Ausverkauf vom Vortag zu einer kleinen Gegenbewegung. Infineon erholten sich um 0,5 Prozent und Siemens Energy um 0,3 Prozent. Aixtron und Suss Microtec verloren hingegen weitere 0,2 und 0,6 Prozent.
Schwach lagen Chemieaktien im Markt. Lanxess verloren nach einem deutlich gesenkten Kursziel durch JP Morgan 2,6 Prozent. Die Analysten sehen Gegenwind durch hohe Energiekosten. BASF und Brenntag gaben um 1,0 und 0,7 Prozent nach. Evonik fielen nach einer Herabstufung durch Morgan Stanley um 2,9 Prozent.
Die Aktien der Deutschen Bank verbilligten sich um 2,4 Prozent. Commerzbank gaben um 0,5 Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen dazu auf Aussagen des Bank-of-America-Chefs zu weitgehend stagnierenden Handelserträgen und Investmentbanking-Gebühren.
Gesucht waren europaweit Versorger. RWE und Eon rückten im DAX um 1,5 und 0,4 Prozent vor. Thyssenkrupp und Salzgitter verbesserten sich um 1,0 und 5,3 Prozent. Die Analysten der Citigroup hatten ihre EBITDA-Schätzungen 2026/27 für mittelgrosse Stahlunternehmen um 3 bis 8 Prozent erhöht.
===
Index zuletzt* +/- % +/- % YTD
DAX 25.402 -0,2 3,8
DAX-Future 25.449 -0,3 3,0
XDAX 25.439 -0,4 3,5
MDAX 31.136 +0,3 1,7
TecDAX 3.977 +0,4 9,8
SDAX 18.127 -0,3 5,8
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 120,33 +5,0
*gerundet
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
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