XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - DAX behält Rekordhoch im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist zum Wochenschluss etwas leichter aus dem Handel gegangen. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 16.927 Punkte, behielt damit jedoch das Rekordhoch bei 17.050 Punkten im Blick. Gegenüber dem Freitagsschluss der Vorwoche trat der Index nahezu auf der Stelle. Während bei den Einzelwerten die Kursbewegungen auch auf Grund der Quartalszahlen teils deutlich ausfielen, brachte dies den Index nicht aus dem Gleichgewicht. Dies bedeutet, dass zwar auf Ebene der Einzelwerte massiv Gelder umgeschichtet wurden, aber eben kein neues Geld an die Börse kam, um den Index in die Höhe zu heben.

Anders ist es in den USA, dort ist der S&P-500-Index über die Marke von 5.000 Punkten gestiegen, auch wegen der hohen Bewertungen der grossen Technologiewerte auf Grund des Hypes um Künstliche Intelligenz (KI). Da kann der TecDAX allenfalls hinterherschauen, er notiert seit Jahreswechsel gut 2 Prozent im Plus, der Semiconductor-Index (SOX) in den USA nach gut einem Monat bereits 9 Prozent.

Berichtssaison legt Pause ein

Die Nachrichtenlage war vergleichsweise dünn, möglicherweise auch wegen der sogenannten "Fünften Jahreszeit" in einigen Teilen der Republik. Auch am Rosenmontag gönnt sich die Berichtssaison noch eine Pause.

Positiv wurden die Zahlen von Carl Zeiss Meditec aufgenommen, die Aktien legten um 4,5 Prozent zu. Der Umsatz hat die Erwartung der Analysten getroffen, der Gewinn einen Tick darunter gelegen - allerdings wegen der bereits bekannten Belastungsfaktoren für die Margen aus dem chinesischen Geschäft mit Material für Augenoperationen und künstliche Linsen, hiess es zu den Geschäftszahlen. Der Rückgang des Nettogewinns fiel derweil geringer aus als von Analysten befürchtet.

Im DAX wurden Siemens ex Dividende gehandelt, die Aktionäre können sich über eine Ausschüttung von 4,70 Euro je Aktie freuen. Airbus schlossen 0,6 Prozent im Minus. Im Handel wurde auf einen angeblichen Reuters-Bericht verwiesen. Danach soll der Flugzeugbauer einige Fluglinien über Verzögerungen von mehreren Monaten bei geplanten Auslieferungen in den Jahren 2024 und 2025 informiert haben.

Ceconomy, die Mutter der Elektronikmarktketten Media Markt und Saturn im Plan, schlossen nach Zahlenvorlage 5,7 Prozent im Minus.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.926,50 -0,2% +1,04%

DAX-Future 16.985,00 -0,3% +0,31%

XDAX 16.916,25 -0,3% +0,88%

MDAX 25.728,84 -0,2% -5,19%

TecDAX 3.414,74 +0,3% +2,32%

SDAX 13.701,98 -0,9% -1,85%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,27 -11

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 10 29 1 2.873,2 61,6 68,7

MDAX 20 30 0 451,1 21,4 25,0

TecDAX 13 16 1 769,8 16,4 21,4

SDAX 14 55 1 130,1 9,1 12,9

