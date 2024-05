XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - Bayer-Aktie nach Urteil sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat nach dem 1. Mai-Feiertag am Donnerstag wenig verändert geschlossen. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 17.897 Punkte. Insgesamt eher neutral wirkten die Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend. Sie sagte, es sei unwahrscheinlich, dass der nächste Zinsschritt nach oben gehen werde. An den Finanzmärkten waren die Zinssenkungshoffnungen in den vergangenen Wochen immer weiter gesunken, zuletzt gab es sogar vereinzelt Spekulationen über steigende Zinsen. Zumindest diesen wurden damit der Wind aus den Segeln genommen. Im Handel war auch von Zurückhaltung im Vorfeld der Quartalszahlen von Apple und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag die Rede.

Bayer führten mit einem Plus von 2,9 Prozent die Gewinnerseite im DAX an. Ein Berufungsgericht im US-Bundesstaat Washington hat ein Urteil in Höhe von 185 Millionen Dollar gegen die Bayer-Sparte Monsanto wegen chemischer Verunreinigungen in einer Schule aufgehoben. Damit hat Bayer den zweiten grossen juristischen Sieg innerhalb weniger Wochen errungen, wie Reuters berichtet.

Nach unten ging es europaweit für Technologiewerte. Ihre Schwächephase könnte noch etwas anhalten, sagte Ulrich Stephan von der Deutschen Bank, der unter anderem auf die hohen Bewertungen verwies, so die Kurs-Gewinn-Verhältnisse im Sektor. Im DAX verloren Infineon 4,2 Prozent und waren mit Zalando (-4,7%) das Schlusslicht.

Margenschwäche drückt auf Hugo Boss

Hugo Boss büssten im MDAX 6,9 Prozent ein. Der Modehersteller hatte zwar insgesamt gute Zahlen vorgelegt, Kritik gab es aber an der Gewinnmarge.

Im SDAX gewannen Borussia Dortmund 5,1 Prozent nach dem Halbfinalsieg in der Champions League gegen Paris. "Was der Sieg wert ist, wird sich zwar erst in knapp einer Woche nach dem Rückspiel erweisen", so ein Marktteilnehmer. Positiv sei aber, dass der Sieg der Bundesliga einen fünftem Champions-League-Platz in der kommenden Saison eingebracht habe, wovon im Zweifel auch Borussia Dortmund profitieren könnte.

Nach endgültigen Zahlen gaben Siltronic um 4 Prozent ein. Die DZ Bank rechnet mit weiteren Abwärtsrevisionen der Konsensschätzungen, weil vermutlich noch nicht alle Analysten die neuen Ziele eingepreist hätten. Siltronic hatte unlängst die Umsatz- und Margenprognose für das laufende Jahr nach unten angepasst.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 17.896,50 -0,2% +6,89%

DAX-Future 18.069,00 -0,1% +5,03%

XDAX 17.908,18 +0,1% +6,80%

MDAX 26.307,47 +0,2% -3,06%

TecDAX 3.243,30 -0,9% -2,82%

SDAX 14.372,84 +0,5% +2,95%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,53 +59

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 16 23 1 3.589,2 72,7 94,2

MDAX 27 22 1 636,3 32,3 33,7

TecDAX 11 19 0 791,7 23,0 21,9

SDAX 45 21 4 75,9 5,9 6,9

