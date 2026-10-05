XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Autosektor gefragt

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag kaum von der Stelle bewegt. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 25.254 Punkte. Am Gesamtmarktumfeld hatte sich wenig geändert: Brent notierte zu Wochenbeginn weiter über 100 Dollar das Fass, während 10-jährige US-Benchmarkanleihen mit hohen 5,32 Prozent rentierten. Dazu kamen die Sorgen um die finanzielle Stabilität in Frankreich. Letzteres setzte vor allem dem Euro zu, die Auswirkungen auf die Aktienmärkte hielten sich in Grenzen.

Die Bekanntgabe des ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe in den USA setzte keine Akzente. Der Index ist im September leicht gefallen auf 54,9 und verfehlte damit die Erwartung von 55,0 knapp. Er blieb damit aber solide im expansiven Bereich.

Deutsche Autoaktien hielten sich gut zu Wochenbeginn. Continental gewannen 1,3 Prozent, nachdem Morgan Stanley die Aktie auf "Overweight" erhöht hatte. Dass der Ifo-Branchenindex der Autohersteller überraschend düster ausgefallen war, belastete nicht. Nach den jüngsten Erholungszeichen wie den erholten Exporterwartungen während der Sommermonate brach er nun ein. Die Unternehmen bewerteten ihre Geschäftslage deutlich schlechter als im August und rechnen mit einer sinkenden Ertragslage. Mercedes-Benz gewannen 1,2 Prozent und VW 1,6 Prozent. Rheinmetall rückten 2,4 Prozent vor und waren Tagesgewinner im DAX. Dabei dürfte es sich um eine technische Gegenbewegung gehandelt haben. Das fundamentale Umfeld blieb schwierig für die Aktie.

Infineon verloren dagegen 1,8 Prozent. Nach der jüngsten Rally dürfte es sich um Gewinnmitnahmen gehandelt haben. Tagesverlierer waren Bayer mit Abgaben von 2,2 Prozent. Der Chemiekonzern investiert weitere Milliarden in den USA und wird ein neues Pharmawerk im US-Bundesstaat Ohio errichten. Die Investitionssumme beträgt 2,2 Milliarden US-Dollar. 600 neue Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Carl Zeiss Meditec gaben nach einer Abstufung auf "Sell" durch Goldman Sachs um 2,8 Prozent nach.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.254 +0,1 3,1

DAX-Future 25.411 -0,1 2,8

XDAX 25.260 -0,1 2,8

MDAX 30.427 -0,1 -0,6

TecDAX 4.070 -0,3 12,4

SDAX 18.161 -0,2 5,7

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 120,75 -31,0

*gerundet

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October 05, 2026 11:51 ET (15:51 GMT)