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25.09.2026 17:50:42

XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Evonik mit BASF-Offerte gesucht

HelloFresh
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DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit freundlicher Tendenz beendet. Etwas Unterstützung kam von Medien-Berichten über neue diplomatische Bemühungen um eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten. Danach soll der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi erklärt haben, dass sein Land dem Weissen Haus einen neuen Plan zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus innerhalb einer Woche vorgelegt habe. Der Vorschlag orientiere sich an dem "Memorandum of Understanding", dass der Iran und die USA im Juni beschlossen hatten. Der Ölpreis kam daraufhin leicht zurück.

Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 25.409 Punkte. Am US-Anleihemarkt legten die Renditen trotz der leichten Entspannung beim Öl weiter zu. Die Rendite zehnjähriger Treasuries stieg um 4 Basispunkte auf 5,20 Prozent. Gleichlaufende Bundesanleihen rentierten kaum verändert bei 3,62 Prozent.

Von den höheren Marktzinsen profitierten die Banken. Deutsche Bank und Commerzbank stiegen um je 2,7 Prozent.

Der Kurs der BASF gab um 3,6 Prozent nach. Der Ludwigshafener Chemiekonzern hat eine Übernahmeofferte für Evonik vorgelegt, wie das Essener Unternehmen bestätigte. Wie Evonik weiter mitteilte, finden derzeit keine Gespräche mit der BASF statt. Weiter wollte Evonik den Vorgang nicht kommentieren. Die Evonik-Aktie legte um 7,2 Prozent zu.

Ein Reuters-Bericht über Qualitätsprobleme beim A321neo belastete die Airbus-Aktie, die um 1 Prozent fiel. Das Problem habe allerdings keine Auswirkungen auf die Sicherheit, hiess es.

Nach einer Gewinnwarnung brachen Hellofresh um 9,8 Prozent ein. Der Kochboxenversender hatte seine Jahresprognose gesenkt, nachdem das vorläufige Ergebnis im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben war.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.409 +0,6 3,7

DAX-Future 25.580 +0,1 3,0

XDAX 25.404 +0,1 3,3

MDAX 31.031 +0,8 1,3

TecDAX 3.975 +0,5 9,8

SDAX 18.125 +0,3 5,6

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 119,50 -13,0

*gerundet

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)

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