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Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

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02.11.2026 17:53:39

XETRA-SCHLUSS/Freundlich dank Ölpreisrückgang und niedrigerer Marktzinsen

Fresenius
44.78 CHF 2.20%
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DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz ist der deutsche Aktienmarkt am Montag aus dem Handel gegangen. Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor den US-Zwischenwahlen. Stützend wirkte der deutlich gefallene Ölpreis, der Inflationssorgen linderte und auch am Anleihemarkt die Renditen etwas zurückkommen liess. Derweil hat die deutsche Industrie im Oktober an Dynamik gewonnen: Der Einkaufsmanagerindex stieg auf 54,2 von 53,9 Punkten. In erster Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 54,2 ermittelt worden. Der DAX stieg um 0,6 Prozent auf 25.981 Punkte.

Im DAX gewannen Fresenius 1,6 Prozent. Das Unternehmen hatte eine exklusive Entwicklungsvereinbarung mit Wuxi Biologics zum Ausbau seiner Biosimilars-Pipeline geschlossen. Dadurch erhält der Gesundheitskonzern exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten und adressiert damit Originalpräparate mit einem Umsatz von mehr als 370 Milliarden Euro. Die neue Partnerschaft mit WuXi erweitert aus Sicht der DZ Bank die langfristigen Wachstumsperspektiven von Fresenius insbesondere für die Zeit nach 2030 deutlich. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Gesucht waren ferner Infineon, die um 2,9 Prozent zulegten. Die Titel erholten sich im Einklang mit anderen Aktien mit KI-Bezug, die am Freitag von Zweifeln an der Tragfähigkeit der massiven KI-Investitionen belastet worden waren. Siemens Energy verbuchten ein Plus von 2,4 Prozent. Aixtron verbesserten sich um 3,9 Prozent.

Vom Rückgang des Ölpreises profitierten Lufthansa mit plus 4,1 Prozent. Tui gewannen 5,9 Prozent.

Im SDAX brachen Init Innovation in Traffic um 20,7 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Prognose für den operativen Gewinn gesenkt hatte.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.981 +0,6 6,1

DAX-Future 26.089 +1,1 5,0

XDAX 25.993 +1,1 5,7

MDAX 30.855 +1,3 0,8

TecDAX 4.116 +0,6 13,6

SDAX 18.218 +0,9 6,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 122,62 +19,0

*gerundet

Kontakt: maerkte@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 11:53 ET (16:53 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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14:47 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:32 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Fresenius Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.75 SGB0YU
Short 15’701.50 13.91 SABWMU
Short 16’325.33 8.76 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’802.52 02.11.2026 17:30:01
Long 14’137.97 19.49 SMBVRU
Long 13’829.45 13.84 S05FBU
Long 13’253.37 8.92 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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