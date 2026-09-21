XETRA-SCHLUSS/Fester - Fallende Marktzinsen stützen Aktien

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag einen Teil seiner Verluste vom Freitag wettgemacht. Ein neuerlicher Rückgang des Ölpreises und gesunkene Anleiherenditen hoben die Stimmung unter den Anlegern. Der DAX gewann 1,1 Prozent auf 25.575 Punkte. Angeblich soll es neue diplomatische Bemühungen um eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten geben. Auch hoffte man im Handel auf einen positiven Verlauf des Gipfeltreffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping in der laufenden Woche.

Ein Thema war auch die politische Entwicklung in Deutschland. Bei den Landtagswahlen in Berlin hat die Linke vor der CDU gewonnen. In Mecklenburg-Vorpommern hat die AfD vor der SPD gesiegt. Die CDU wird in dem neuen Landtag nicht mehr vertreten sein, was den Druck auf den Reformkurs von Kanzler Friedrich Merz weiter erhöhen dürfte. Sollten die Ergebnisse der Landtagswahlen tatsächlich bundespolitische Folgen haben, wäre auch ein Einfluss auf Aktienkurse und Zinsen wahrscheinlich, heisst es bei QC Partners.

Im Immobiliensektor wurden Vonovia von den Enteignungsplänen der Linken in Berlin belastet. Die Titel fielen um 1,2 Prozent. LEG Immobilien gewannen hingegen 0,8 Prozent und Aroundtown 0,5 Prozent. Die niedrigeren Marktzinsen linderten den Druck auf den Sektor, wie es hiess.

Aktien mit KI-Bezug profitierten von der Hoffnung auf Fortschritte beim US-chinesischen Gipfel, bei dem auch die Themen KI und Handel erörtert werden dürften. Im DAX verbesserten sich Infineon um 4,4 Prozent und Siemens Energy um 2,1 Prozent. Im TecDAX ging es für Aixtron um 5,1 und für Suss Microtech um 4,2 Prozent nach oben.

Nach der massiven Gewinnwarnung vom Freitag verloren Volkswagen weitere 2 Prozent. Die Gewinnwarnung war nach Ansicht von Metzler nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick erschien. Der vorige Ausblick sei ambitioniert gewesen. Die Lage in China habe sich zwar verschlechtert, der Grossteil der Warnung sei aber auf Sondereffekte zurückzuführen und die Cashflow-Prognose bleibe unverändert.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.575 +1,1 4,4

DAX-Future 25.767 +1,0 3,2

XDAX 25.583 +1,1 4,1

MDAX 31.242 +0,5 2,1

TecDAX 4.012 +1,6 10,7

SDAX 18.220 +0,6 6,1

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 121,06 +74,0

*gerundet

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September 21, 2026 11:51 ET (15:51 GMT)